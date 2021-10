Sarah-Lee Heinrich über Tweets und Hass – «Mit 14 fand ich das normal, aber es war falsch und verletzend» Die deutsche Grünen-Politikerin wird für Jugendsünden hart angegangen, selbst von Elke Heidenreich. In einem Interview spricht sie nun erstmals über ihre Fehler, Doppelmoral – und fehlende Nachsicht. anf

Sarah-Lee Heinrich ist seit Anfang Oktober die neue Bundessprecherin der Jungen Grünen. Kurz nach der Wahl wurde sie für Äusserungen angefeindet, die sie als Jugendliche gemacht hatte. Foto: Bodo Schackow (Keystone/DPA)

Die neue Co-Sprecherin der deutschen Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, sieht sich seit ihrer Wahl am letzten Samstag einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt. Auslöser waren teilweise rassistische und gewalterfüllte Nachrichten, welche die heute 20-Jährige als Teenager auf Twitter abgesetzt hatte. Sie war damals erst 13 oder 14 Jahre alt. Für diese Jugendsünden wird sie nun selbst von der bekannten Autorin und Kritikerin Elke Heidenreich hart angegangen. In einem Interview mit dem Magazin «Zeit» nimmt Heinrich nun erstmals Stellung zum Hass, der ihr entgegenschlägt, aber auch zu ihren alten Tweets und was die Gesellschaft aus ihrem Fall lernen könnte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Heinrich hat die vor Jahren geschriebenen Twitternachrichten zwar längst gelöscht, bearbeitete Screenshots davon haben sich am Wochenende aber unter ihren politischen Gegnern erneut verbreitet. Die Grünen-Sprecherin erklärt nun im Interview, wie sie damals tickte, als sie die Hassnachrichten als 14-Jährige schrieb. Sie habe sich in diesem Alter mit Battle-Rap und Youtube beschäftigt und als Teenager ohnehin einen grossen Teil ihres sozialen Lebens im Internet verbracht. Dort fand sie Freunde und wurde politisiert.

Ihre alleinerziehende Mutter war Hartz-IV-Empfängerin, sie habe sich viel mit Diskriminierung, Rassismus und Ungleichheit beschäftigt. Und sie galt unter Freunden als «Moralapostel» und war oftmals «ein bisschen drüber», wie ihre Schulkameraden sagten. Heinrich stammt aus dem Ruhrgebiet und machte in Unna, westlich von Dortmund, ihr Abitur.

«Das war nicht in Ordnung, egal, wie ironisch ich mit 14 vielleicht sein wollte.» Sarah-Lee Heinrich entschuldigt sich für frühere Äusserungen.

In ihrem Umfeld «herrschte ein anderer Ton und ein anderer Humor, vor allem was diskriminierende Witze und Sprüche angeht», sagt Heinrich über die Zeit um das Jahr 2015, als sie in einem Tweet schrieb: «Ich werde dich finden, und anspucken, dann aufhängen mit einem Messer anstupsen und bluten lassen.» Heinrich sagt im Interview, «damals, mit 13, 14, habe ich solche Sprüche für normal gehalten. Aber das war es nicht und ist es nicht. Es war falsch und verletzend.» Deswegen habe sie die Tweets vor Jahren gelöscht. «Sprüche mit Gewaltvorstellungen, mit Diskriminierungen sind nicht einfach Sprüche, sondern schlimm. Und dafür entschuldige ich mich», sagt die 20-Jährige.

Das gelte auch für einen anderen Vorfall, als sie das Bild eines Hakenkreuzes mit «Heil» kommentierte. «Das war nicht in Ordnung, egal, wie ironisch ich mit 14 vielleicht sein wollte», erklärt Heinrich, sagt aber auch, dass sie sich nicht mehr erinnern könne, diesen Kommentar verfasst zu haben.

Die 20-Jährige wehrt sich im Interview mit der «Zeit» gegen den Shitstorm und weist darauf hin, dass bei ihren alten Tweets bewusst das Datum entfernt worden sei. Foto: Bodo Schackow (Keystone/DPA)

Die junge Politikerin muss auch zu einer Aussage Stellung nehmen, die erst zwei Jahre her ist. Sie spricht in einem Video von der «ekligen weissen Mehrheitsgesellschaft», wofür ihr nun Rassismus vorgeworfen wird. Sie habe damals die falschen Worte verwendet, gibt sie heute zu, das sei verletzend. Sie weist zudem darauf hin, dass das rechte Lager um die AfD die Aussage aus dem Kontext gerissen und in einem Video neu zusammengeschnitten habe, um eine Kampagne gegen sie zu starten.

Heinrich wollte damals darauf hinweisen, dass die Jugendikone Greta Thunberg nicht so gut angekommen wäre, wenn sie nicht weiss wäre. Das glaube sie heute noch, sagt die 20-Jährige, die sich auch selber bei «Fridays for Future» engagierte, «weil in unserer Gesellschaft ein Gefühl von Zugehörigkeit auch über Äusserlichkeiten hergestellt wird, wie zum Beispiel die Hautfarbe».

«Und vielleicht müssten wir wieder lernen, mehr Nachsicht zu üben. Das gilt für alle Seiten.» Sarah-Lee Heinrich will weniger Empörung.

Heinrich sagt, dass sie sich der Kritik über ihre Aussagen gern stelle, die darauffolgende Auseinandersetzung sei wichtig. Die damals gewählte Formulierung findet sie heute nicht mehr gut und Kritik berechtigt. Momentan sei sie aber vor allem damit beschäftigt, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen zu prüfen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, nachdem der Shitstorm losging. So sei keine Diskussion möglich, aber denjenigen, die das befeuerten, sei es wohl auch nie um die Inhalte gegangen, sondern lediglich darum, sie anzugreifen und einzuschüchtern. Deshalb habe man auch das Datum der Tweets weggestrichen, damit die Menschen bei der Weiterverbreitung nicht sehen, dass es sich eigentlich um Jugendsünden einer 14-Jährigen handelt.

Die junge Grüne sagt, dass sie nicht auf den Empörungszug aufgesprungen wäre, wenn ähnliche Jugendsünden-Tweets von einem CDU-Politiker aufgetaucht wären. «Jedenfalls nicht dann, wenn klar ist, dass die Aussagen von damals nichts mit seinen heutigen Positionen zu tun haben», erklärt Heinrich. «Menschen, die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen und wirklich etwas ändern, sollten auch eine Chance verdienen. Sie sagt, dass es keine doppelten Standards geben dürfe. «Und vielleicht müssten wir wieder lernen, mehr Nachsicht zu üben. Das gilt für alle Seiten.»

Geteiltes Amt: Sarah-Lee Heinrich und Timon Dzienus sind seit dem 9. Oktober Co-Bundessprecher der Grünen Jugend in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld (Keystone/DPA)

Die Politikerin antwortet schliesslich auch noch auf die Vorwürfe von Literaturkritikerin Elke Heidenreich, die ihr in einer Talkshow unter anderem vorwarf, dass sie «keine Wörter und keine Sprache» hätte, was daran liege, dass Sie einer Generation entstamme, die nicht lese. Die 20-Jährige sagt dazu nur trocken, dass sie sich seit ein paar Jahren politisch engagiere und «dafür verwende ich eigentlich ziemlich viele Worte». Zudem habe sie jetzt gerade den neuen Teil von «Die Tribute von Panem» fertig gelesen. Auf die rassistischen Vorurteile, die Heidenreich äusserte, ging das Interview nicht ein.

«Wir müssen besser darin werden, Menschen mit ins Boot zu holen, die sich anders ausdrücken als wir.» Sarah-Lee Heinrich über unsensible Sprache.

Zum Schluss schlägt Heinrich allen Lehrerinnen und Lehrern vor, ihre Geschichte in der Medienschulung «als Beispiel dafür zu verwenden, was man so ins Internet schreibt und wie Shitstorms funktionieren». Sie selber sei heute nicht mehr so ein «Moralapostel» wie als Jugendliche, sie sei milder gestimmt, wenn es um unsensible Sprache gehe. Es würden ja nicht alle mit den Eltern am Tisch über Politik reden. Es interessierten sich auch Leute für Politik, die nicht studierten und noch nichts von gendersensibler Sprache gehört hätten. «So wichtig mir das Gespräch über unsere Sprache und ihre Auswirkungen ist: Ich finde, wir als politische Linke müssen besser darin werden, Menschen mit ins Boot zu holen, die sich anders ausdrücken als wir.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.