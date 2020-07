Unfall in Elgg – Schon mit 14 Jahren auf dem Zehn-Tonnen-Traktor Ein Unfall eines Minderjährigen in Elgg lässt aufhorchen: Nur in der Schweiz darf so jung schon so schweres Gerät gefahren werden – und das ohne praktische Prüfung, Nothelferkurs oder Verkehrskunde. Mirko Plüss

An das Steuer dieses Traktors darf man auch schon als junger Teenie – zumindest in der Schweiz. Foto: Keystone

Die Kantonspolizei ermittelt aktuell die Umstände eines Traktorunfalls in Elgg, bei dem sich ein 15-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen hat. Unter anderem geht es um die Frage, ob der Jugendliche die Erlaubnis hatte, einen Kreiselheuer an seinen Traktor zu hängen, um das Heu zusammenzunehmen. Er war am Montagmorgen in steilem Gelände mit seinem Fahrzeug zur Seite gekippt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.