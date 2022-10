Raser in Winterthur festgenommen – Mit 150 km/h in Reutlingen geblitzt – Auto und Führerausweis weg Am Sonntag blitzte die Stadtpolizei Winterthur einen Fahrzeuglenker, der in Reutlingen mit 150 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Im Auto sass auch ein 6-jähriger Bub.

Der geblitzte Raser gefährdete mit seinem horrenden Tempo nicht nur das eigene Leben. KEYSTONE / Archivbild

Die Stadtpolizei Winterthur führte am Sonntagnachmittag an der Etzwilerstrasse in Winterthur-Reutlingen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 15.30 Uhr passierte ein Fahrzeug die Kontrollstelle Richtung stadteinwärts mit gemessenen 150 km/h. Der Fahrzeuglenker konnte wenig später eruiert werden, stellte sich gleichentags und wurde vorläufig festgenommen. Es zeigte sich, dass er nicht allein, sondern zusammen mit seinem 6-jährigen Sohn unterwegs war.



Wie es in der Mitteilung heisst, wurde dem 37-jährigen Serben der Führerausweis vorsorglich entzogen und das Fahrzeug im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

mcp