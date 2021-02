Bezirksgericht Andelfingen – Mit 21 rechtlich den «letzten Zwick an der Geisel» Er ist schon mehrfach vorbestraft und wurde nun zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Dabei ist der Beschuldigte erst 21 Jahre alt. Eva Wanner

Der 21-Jährige verliess das Bezirksgericht Andelfingen mit einem Schuldspruch wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz. Foto: Madeleine Schoder

Alle Delikte aufzuzählen, die der 21-Jährige begangen hat, würde den Rahmen sprengen. Eine Auswahl: 2016 musste er sich vor der Jugendstaatsanwaltschaft unter anderem wegen der Entwendung eines Motorfahrzeugs verantworten, wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und dafür, ohne Fahrausweis gefahren zu sein. «Ein rechtes Sammelsurium», sagte der Richter in Andelfingen am Montag, als er die Vorstrafen aufzählte. 2019 kamen am Bezirksgericht Uster mehrfache und qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln sowie Vergehen gegen das Waffengesetz hinzu. Ebenfalls 2019 in Zürich-Sihl wiederum die grobe Verletzung von Verkehrsregeln sowie Hehlerei. «Es wurde immer potenter», sagte der Richter. «Ich habe den Eindruck, es hat angefangen, sich zu professionalisieren.»