Reportage im gelben Lieferwagen – Mit 500 Paketen durch die Stadt Die Post kämpft gegen die Päckli-Flut, während die Schweiz munter weiter bestellt. Wie fühlt es sich mittendrin an? Mit Pöstler Marcel Hunziker unterwegs in aller Früh. Denise Jeitziner

Seit 35 Jahren für die Post unterwegs, die ersten Stunden des Tages im Dunkeln: Marcel Hunziker. Foto: Joseph Khakshouri

Draussen ist es stockfinster und drinnen grell. Es ist 5.50 Uhr in der Früh, und soeben ist «die erste Welle» angerollt in der garagenartigen Lagerhalle der Post in der Zürcher Innenstadt. Die hat ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun.

«Die erste Welle» – so nennen Pöstler Marcel Hunziker und seine Kollegen die erste Ladung Pakete, die ein Lastwagen aus ihrer Basis, dem Logistikzentrum in Urdorf ZH, hierhergebracht hat. Sie liegen vorsortiert in mannshohen Metallgitterwagen, an denen pinkfarbene Zettel mit Nummern hängen.

Die Metallgitterwagen voller Pakete werden aus der Zentrale in Urdorf ZH in zwei Wellen in den City-Hub in Zürich-Enge angeliefert. Foto: Joseph Khakshouri

Marcel Hunziker schnappt sich jene mit der 303 und stellt sie neben seinen gelben Lieferwagen. «Es wird eher voll heute», sagt er beim Anblick der Rollboxen. Es ist ein Durcheinander aus handlichen Päckliwürfeln, diskret-braunen Kartons, protzig beschrifteten Tüten von Modeversandhändlern und sperrigen Riesenpaketen.