Porträt des unermüdlichen Entertainers – Mit 95 Jahren im Duett mit Lady Gaga Tony Bennett, legendärer Jazz-Sänger und Entertainer, legt nochmals nach. Jakob Biazza

Tony Bennett in New York, Mai 2019. Foto: Keystone

Irre Gratulantenliste natürlich: Martin Scorsese und Robert De Niro senden (getrennt) Videogrüsse von gemeinsamen Dreharbeiten. Jon Bon Jovi, sehr graue Haare, sehr weisse Zähne, huldigt dem Mann, an den er jedes Mal denke, wenn er singe. Dazu k. d. lang, Paul McCartney, Alec Baldwin, Steve Buscemi, Barbra Streisand, Andrea Bocelli. John Travolta schickte ganz analog eine selbstgemalte Geburtstagkarte, am Dienstag hatte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo den 3. August ausserdem offiziell zum «Tony-Bennett-Tag» erklärt. Doch, man kann festhalten: Tony Bennett hat in 95 Lebens- und damit etwa 85 Karrierejahren sehr viele Freunde gewonnen.

