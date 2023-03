18'

Der Kollege meldet aus dem Stadion:

Auf der gegenüber liegenden Seite des israelischen Fansektors hat sich ein Sektor mit Menschen gefüllt, die Palästinenser-Fahnen schwenken. An der WM in Katar waren diese Flaggen in fast jedem Stadion zu sehen. Hier in Genf verlangt eine Stadiondurchsage, dass die Flaggen nicht mehr geschwenkt werden. Bislang greift die Stadionsicherheit aber nicht ein.

Und auf dem Platz? Holt Itten einen Eckball heraus.