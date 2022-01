Hennen-Rettungsaktion in Illnau – Mit anderthalb Jahren ins Hühner-Altersheim Am Freitag- und Samstagabend gab es in Illnau lange Autoschlangen. Der Grund: 782 Hühner, die vor dem Schlachthaus bewahrt wurden. Deborah von Wartburg

Die Legehennen-Rettungsaktion musste abends stattfinden: Wenn es dunkel ist, schlafen die Hühner, und die Reise ist für alle Beteiligten entspannter. Foto: Roger Hofstetter

Dick eingepackt empfängt Simone Maurer an diesem kalten Samstagabend das nächste Auto vor dem Bauernhof der «Buumes» bei Illnau. «Vier Stück», ruft sie einer Helferin zu und gibt ihr einen Umzugskarton, der mit Stroh ausgelegt und mit Luftlöchern versehen ist. Die Helferin eilt in den Stall, Bauer Daniel Baumann nimmt vier weisse Hühner von der Stange und legt sie in die Kiste.

Etwas zerrupft sehen sie aus, die rosa Kämme hängen ihnen über die Augen. Kurz gackern sie auf und verstummen wieder, sobald der Deckel über ihnen geschlossen wird. Die Kiste wird im Kofferraum des Autos platziert und weiter gehts.