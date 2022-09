Unfall in Winterthur – Mit Auto kollidiert: Töfffahrer verletzt sich bei Sturz In Wülflingen stürzte am Donnerstag ein 35-jähriger Schweizer nach einer Kollision mit einem Auto von seinem Motorrad und verletzte sich dabei.

Auf der Riedhofstrasse in Wülflingen kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Foto: PD

Am Donnerstagnachmittag kollidierte in Wülflingen ein Motorrad mit einem Auto. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, fuhr ein 22-jähriger Italiener um 17 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Riedhofstrasse stadtauswärts. Als er von dort nach links in Richtung Salomon-Hirzel-Strasse abbiegen wollte, näherte sich von hinten ein 35-jähriger Schweizer auf seinem Motorrad. Dieser realisierte das abbremsende Auto zu spät. Es kam zu einer Kollision. Der Motorradlenker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ein Abschnitt der Riedhofstrasse sowie eine Spur der unbenannten Verbindungsstrasse von der Salomon-Hirzel-Strasse in Richtung Riedhofstrasse mussten bis etwa 19 Uhr gesperrt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Der genaue Unfallhergang werde durch die Stadtpolizei Winterthur abgeklärt.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.