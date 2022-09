EHCW empfängt Aufsteiger – Mit Basel kommt viel Ex-Winterthur in die Swiss League Der EHC Basel ist ein Aufsteiger in die Swiss League, der sich auf Anhieb als Playoff-Teilnehmer etablieren will und das aufgrund seiner finanziellen Voraussetzungen auch muss. Urs Kindhauser

Zwei von mehreren Baslern, die schon für den EHCW spielten: Torhüter Fabio Haller und Verteidiger Samuele Pozzorini. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der EHC Basel, der am Freitagabend (20 Uhr) erstmals in der Winterthurer Deutweghalle antritt, ist in der Swiss League ein höchst willkommener Aufsteiger. Denn er verfügt mit der St. Jakob-Arena über eine professionelle Infrastruktur mit 6600 Plätzen und er kommt mit einem Budget von rund 2,6 Millionen Franken. Das müsste ihm einen Platz im Playoff ermöglichen. Jedenfalls kann er damit ganz anders wirtschaften als der EHC Winterthur. Deshalb hat Basel mit dem Amerikaner Brett Supinski und dem Kanadier Jakob Stukel auch zwei Ausländer unter Vertrag, der EHCW kann sich mit Matt Wilkins nur bekanntlich nur einen leisten. Basels Headcoach Christian Weber hat auch zahlreiche Spieler im Kader, die in der Vergangenheit für den EHCW gespielt haben: