Start-up aus Seuzach – Mit Bastelboxen für Kinder hat sie ihren Traum verwirklicht Vor zwei Jahren hat Sara Fröhlich aus Seuzach ihr Start-up Kinderbastelbox gegründet. Mittlerweile verschickt sie die Kisten an Bastelfans aus der ganzen Schweiz. Fabienne Grimm

Vor zwei Jahren hat Sara Fröhlich ihr Start-up Kinderbastelboxen gegründet. Foto: Madeleine Schoder

Wer die Wohnung von Sara Fröhlich und ihrer Familie in Seuzach betritt, merkt sofort: Malen, Zeichnen, Schneiden und Kleben sind hier hoch im Kurs. Überall ziert Selbstgemachtes die Wände und die Möbel. Für die 33-Jährige ist das Basteln denn auch mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung: Vor zwei Jahren hat sie ihr Start-up Kinderbastelbox gegründet. Seither verschickt sie selbst zusammengestellte Bastelboxen an Kinder in der ganzen Schweiz.