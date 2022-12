Angststörungen bei Hunden in der Schweiz – Mit Benzos und Co. trauen sich Lilou und Daisy wieder aus dem Haus Sie sind traumatisiert oder hochaggressiv: Problemhunde bringen ihre Halterinnen an die Grenzen. Verhaltenstherapien und Psychopharmaka für die Vierbeiner boomen hierzulande. Lisa Aeschlimann

Traumatisiert: Die beiden Laborbeagles Lilou (vorne) und Daisy (hinten) in ihrem Zuhause in Riehen BL. Foto: Pino Covino

Im Lockdown Anfang 2020 holen Swatee Mehta und ihr Mann in einem Tierheim im französischen Burgund die zweijährige Lilou und die dreijährige Daisy ab. Die beiden Beagles haben ihre ersten Lebensjahre in Versuchslabors verbracht und suchen nun ein neues Zuhause. Swatee Mehta, die aus Kalifornien in die Schweiz gezogen ist, hatte bereits früher Beagles aus dem Tierheim. «Die Heimleiterin vertraute mir deshalb die komplexeren Fälle an», sagt sie. Welche Versuche an Lilou und Daisy gemacht wurden, wissen sie nicht. Klar ist, dass die beiden Weibchen traumatisiert sind. Mehta sagt: «Ich denke, Lilou hatte eine schwere posttraumatische Belastungsstörung, Daisy eine extreme.»