Serie «Ein Tag im Leben» – «Mit Blaulicht fahren ist Stress – aber es ist guter Stress» Corinne Bommer (30) arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in der Stadt Zürich und am Flughafen. Seraina Sattler (Das Magazin)

Foto: Seraina Sattler

Mein Dienst beginnt um 7 Uhr und endet am nächsten Tag um 7 Uhr. Ich arbeite immer 24 Stunden am Stück und habe anschliessend 48 Stunden frei. Beim Aufstehen hilft mir, dass ich sehr gerne arbeite. Um 5.45 Uhr fahre ich zu Hause im Fricktal los. Ich arbeite bei Schutz & Rettung Zürich; entweder auf der Feuerwehrwache am Flughafen oder auf der Wache Neunbrunnen in Zürich-Oerlikon.