Ihre Karussellorgel geht auf Tour – Mit Chilbimusik gegen den Coronablues Mit ihrer Karussellorgel will Barbara Wieser diesen Samstag in Winterthur und Neftenbach das erste Mal durch die Strassen ziehen und unter den Balkonen spielen. Das will sie so lange tun, bis die Corona-Krise überstanden ist. Delia Bachmann

Am Samstag will Barbara Wieser mit der Karussellorgel ihrer Mutter für gute Stimmung auf den Balkonen sorgen. Foto: PD

Viele sitzen nun schon seit zwei Wochen zu Hause oder sollten es zumindest. Und das mehr oder weniger rund um die Uhr. Das brachte Barbara Wieser am Montag auf eine Idee: «Damit den Leuten die Decke nicht auf den Kopf fällt, will ich mit der Karussellorgel meiner Mutter für etwas musikalische Ablenkung sorgen.» Noch am selben Tag brachte sie den Anhänger, auf dem das Instrument steht, in die Garage und liess die Kupplung reparieren. Am Mittwoch trieb sie einen Generator auf, um die Orgel mit Strom zu versorgen. Und bis am Freitag verteilte sie zusammen mit ihren Helfern unzählige Flugblätter: «So wie früher, wenn der Zirkus ins Dorf kam.»