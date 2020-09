Kochschule – Mit Cholera Corona vergessen Um die Entstehung des Gommer Gerichts ranken sich wilde Gerüchte. Dabei ist alles ganz einfach: Der Kuchen schmeckt fantastisch und lässt von besseren Zeiten träumen. Der Walliser Koch Fernando Michlig zeigt, wie man ihn richtig macht. Nina Kobelt

Eins nach dem andern: Cholera-Koch Fernando Michlig kümmert sich erst mal um die Äpfel. Foto: Pedro Rodrigues

Möchte man besonders makaber sein, passt kein Gericht besser in dieses seltsame Jahr 2020: Cholera, der Legende nach Essen, das einst während einer Epidemie entstand, ist ein Walliser Kuchen aus Zutaten, die der bäuerliche Haushalt hergab, während die Cholera wütete (und der Handel mit Lebensmitteln nicht mehr möglich war).

Die beste macht, so munkelt man, Fernando Michlig in der Tenne Gluringen. Jedes Dorf im Goms koche nach einem anderen Rezept, jede Familie habe noch einen Geheimtipp, beeilt dieser sich aber sogleich zu sagen, als wir frühmorgens mit ihm in der Küche stehen. Wir sind von Bern her über die Grimsel gefahren und haben jetzt schon Hunger, das liegt garantiert an der Bergluft!

Eines wird schnell klar: Eine Cholera zuzubereiten, braucht Zeit. Die wir ja haben, wenn wir ehrlich sind, und Luzia, Fernandos Frau, sagt: Am besten schmecke die Cholera sowieso aufgewärmt.

Eine Mise-en-place wie aus dem Bilderbuch: Lauch, Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln und Raclettekäse. Foto: Pedro Rodrigues

In eine Cholera von Fernando Michlig gehören Kartoffeln (gut auch vom Vortag, wie bei manchen Rösti). Lauch, Zwiebeln, Äpfel, Raclette-Käse. Letzterer reibt er über eine Röstiraffel, lange Streifen fallen in die vorbereitete Schüssel. So eine schöne Mise-en-place haben wir schon lange nicht mehr gesehen, wie eine Ansammlung von Schätzen präsentiert sie sich. Jedenfalls bis Fernando Michlig alles mischt. Ein wenig Pfeffer gibt er noch dazu, und dann taucht er seine Hände in die Masse, dreht sie und bringt die Sachen untereinander, immer ganz vorsichtig.

Und wie es glänzt. Und verheissungsvoll riecht, jetzt schon. Fast eine Stunde ist vergangen, seit der Koch mit Rüsten begonnen hat. Währenddessen ist Vater Ewald in die Küche gekommen, Luzia hat Kaffee gebracht, der Walliser Fotograf und Fernando und wohl auch der Vater (als Nicht-Gommerin versteht man nicht ganz alles, was geredet wird) diskutieren kurz über den Wolf, wie man es dieser Tage oft tut im Wallis.

Michligs essen selber gern Cholera, mehrmals die Woche, und während des Lockdown (und immer noch) verkauften sie sie auch über die Gasse – beim Metzger. Obwohl die Cholera ein klassisches vegetarisches Gericht ist. Das manchmal auch auf den Mittagstisch der örtlichen Schule kommt, den die Tenne täglich beliefert.

Gommer Cholera Infos einblenden Ein Stück Glück. Foto: Pedro Rodrigues 500 g geriebener Teig (Fernando Michlig nimmt Blätterteig, das geht auch)

40 g Butter

200 g Kartoffeln, festkochend oder Raclette-Kartoffeln

200 g Äpfel (ungeschält, für die Farbe!)

200 g Lauch

200 g Zwiebeln

250 g Walliser Raclette-Käse AOP, gerieben (oder einfach Raclette-Käse)

wenig Salz, später wenig Pfeffer zum Abschmecken Kartoffeln knapp bedeckt im siedenden Wasser offen bei mittlerer Hitze ca. 25 Minuten weichkochen, abtropfen, schälen und in Würfel schneiden. Lauch längs halbieren, unter kaltem Wasser reinigen. In 2-3 cm grosse Streifen schneiden und für 3, max. 5 Minuten in leicht kochendem Salzwasser blanchieren. Mit fliessend kaltem Wasser abschrecken, um den Garprozess zu unterbrechen. Äpfel in ca. 2 cm grosse Würfel schneiden, Zwiebeln schneiden. Beides separat in einer Bratpfanne in Butter dünsten und abschmecken. Alle Zutaten mischen und den geriebenen Raclette-Käse unter die Masse mischen. Einen Teil des Teiges auswallen, auf ein tiefes Kuchenblech legen, Füllung darauf verteilen und mit dem Rest des Teiges zudecken, zum «Kleben» Eigelb verwenden wie auch zum Bestreichen. Ca. 1 Stunde bei 170°C backen. Hier finden Sie eine Kurzversion als Film.

Jetzt schneidet Michlig eine Teigrondelle aus, er macht das wieder unheimlich genau, langsam, er hat Zeit (und wir Hunger, aber wer sind wir schon). Schöpft die Füllung in die Form, deckt dann mit dem übrig gebliebenen Blätterteig (man kann auch geriebenen nehmen), schneidet weiteren ab, legt ihn auf die offene Stelle und holt eine Gabel. Ihre Zinken drückt er schräg in die Ränder, das sieht jetzt schon schön aus. In die Mitte des «Deckels» schneidet er ein Kreuz, «dass dr Dampf üssämag».

Teig, dann Füllung, dann wieder Teig: Auch das braucht wieder Zeit. Film: Pedro Rodrigues

Dann sucht er einen Pinsel für den Eigelb-Anstrich, findet ihn nicht, jedenfalls nicht jenen, den er sucht. Erst Luzia weiss, wo der Pinsel versorgt ist, die Küche ist neu, sie sagen es noch einmal, sie haben Freude, das merkt man. Es sieht aber auch schön aus in der Tenne, rustikaler Chic überall, aber nie zu viel, das Restaurant ist sozusagen das Gegenteil einer Cholera.

In der Tenne gibt es jeweils Cholera-Vormittage. Wenn nichts Dringendes ansteht, bereiten die Michligs alles vor für ihre Gäste: Sie backen viele Teige in vielen Kuchenformen blind und rüsten haufenweise Gemüse – denn die Zeit, eine Cholera wie unsere eine Stunde zu backen, bleibt im Alltag nicht. Aber heute ist Ruhetag, wir warten auf der Terrasse und schauen das Goms hinunter und erahnen die famosen Langlaufloipen, die sich hier im Winter bestimmt das Tal hinaufschlängeln. Jetzt ist aber Spätsommer, und die Cholera blubbert. Vielleicht, sagen manche, komme der Name auch vom Walliser Wort «Cholu» für Pfanne oder der «Cholära», einem Begriff für den offenen Vorraum im Backhaus, wo die Kohlen in einer Grube vor der Ofentür gesammelt wurden.

Es ist so ruhig in diesem abgelegenen Tal, der Kopf wird leer, und das ist schön. Trotzdem denken wir dann noch kurz an Gabriel José García Márquez’ Literaturklassiker «Die Liebe in den Zeiten der Cholera», weil dieser Morgen in Gluringen auch eine Liebesgeschichte ist, aber eine andere: eine in Zeiten von Corona, in der ein Gericht wie dieses Trost spendet und Herzen öffnet, schon nur, weil es so gut riecht und dampft, als Fernando Michlig den Kuchen anschneidet. Die Cholera schmeckt dann besser als alles andere, was wir in diesem seltsamen Jahr gegessen haben. Es war Liebe auf den ersten Biss.

