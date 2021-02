Pfadi vor zweitem Saisonteil – Mit dem Altmeister, der die Torhüter das Fürchten lehrt Als Leader der Nationalliga A haben Pfadis Handballer die «Winterpause» angetreten. Am Donnerstag setzen sie die Meisterschaft fort – mit mehr Personal als auch schon. Urs Stanger

Ab sofort stehen die NLA-Torhüter Rastko Stojkovic gegenüber (hier Dennis Wipf im Pfadi-Training). Deuring Photography

Diesen Montag wars dann endlich soweit. Drei Tage vor dem ersten Einsatz des Jahres schlossen sich die Reihen bei Pfadi: Die WM-Helden Michal Svajlen, Roman Sidorowicz, Marvin Lier und Cédrie Tynowski tauchten wieder im Teamtraining auf.

Mit dabei auch der Neue, der einen prominenten Namen trägt und im europäischen Handball schon einiges erlebt hat: Rastko Stojkovic, 39-jährig, Kreisläufer, 65-facher Nationalspieler mit Serbien, 2012 EM-Zweiter, Europacupsieger, Meister in Serbien, Polen und Weissrussland sowie gestählt aus elf Saisons in der Champions League. «Ein Torjäger am Kreis», wie Pfadis Sportchef Goran Cvetkovic sagt.