Mit dem Auto stecken geblieben – Mit dem Auto über den Wanderweg Ein Italiener wollte in der Nacht auf Samstag eine Freundin mit dem Auto nach Hause bringen, weil es näher war, versuchte er, über einen Wanderweg abzukürzen und blieb stecken. Gregory von Ballmoos

Die Feuerwehr von Schutz und Rettung Winterthur musste das Auto mit einem Seilzug abschleppen. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Ein 20-jähriger Italiener alarmierte am frühen Samstagmorgen die Stadtpolizei gleich selbst, so aussichtslos war seine Situation. In diese missliche Lage hatte er sich bereits in der Nacht zuvor gebracht. Eigentlich wollte er nur eine Freundin mit dem Auto nach Hause bringen und dafür eine Abkürzung durch den Wald nehmen. Doch die vermeintliche «Abkürzung» entpuppte sich als Wanderweg – der Mann blieb mit seinem Auto und seiner Begleitung auf dem Gratweg oberhalb von Wülflingen stecken. Über 200 Meter von der nächsten Strasse entfernt und gleich vor einem Abgrund, wie die Stadtpolizei schreibt, ging es nicht mehr weiter.

Bei der abenteuerlichen Aktion verletzte sich niemand, doch das Auto nahm Schaden. Die Bergung war zudem laut Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur sehr aufwändig. Man musste nebst dem Abschleppdienst auch die Feuerwehr aufbieten, um das Auto mittels Seilzug zu bergen. Der Gratweg musste dafür gesperrt werden.

Kein Weiterkommen: Der Italiener blieb mit seinem Auto auf dem Gratweg oberhalb von Wülflingen stecken. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Der 22-jährige Mann, der sich noch in der Lehre befindet, gab an am Abend Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Entsprechende Test wurden durch die Stadtpolizei vorgenommen, heisst es weiter.