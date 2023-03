Kolumne Landluft – Mit dem Bike auf die Skipiste Ein ehemaliger Skirennfahrer wollte diesen Winter alle Skigebiete im Tösstal befahren. Leider war er dafür mit dem falschen Sportgerät unterwegs. Rafael Rohner

Anfang Dezember tönte Raphael Müller noch zuversichtlich. Der ehemalige Skirennfahrer wollte diese Wintersaison alle zwölf Skigebiete im Zürcher Oberland an einem Tag befahren. Das Programm des Rekordversuchs war sportlich: «Wir werden den ganzen Tag zwischen 7.30 und 17.15 Uhr pausenlos unterwegs sein», kündigte Müller an. Er befürchtete damals noch, die grösste Gefahr wäre, dass er und sein Team mit dem Auto im Schnee stecken bleiben könnten. Die Strasse hinauf nach Sternenberg ist steil und kurvig.

Weit gefehlt. Die Skilifte im Tösstal waren nur einzelne Tage in Betrieb, tiefer gelegene Anlagen wie jene in Steg konnten gar nie öffnen. «Wir hoffen auf viel Schnee im nächsten Jahr», schreiben die Betreiber auf der Website. Raphael Müller wird es genauso sehen. Nächstes Jahr will er vermutlich wieder angreifen.

Aber ob dann genügend Schnee liegt? Besser wäre es, sich bereits jetzt Alternativen zu überlegen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, damit der Rekordversuch auch ohne Schnee gelingen kann: mit dem Velo auf die Skipiste. Im Berner Jura machen sie es vor. Ein Tellerlift transportiert dort diesen Sommer erstmals auch Biker den Hang hinauf. Die Betreiber wollen mit dieser Idee den Dorfskilift von Valbirse retten und investierten viel Geld in neue Abfahrten mit Steilwandkurven und Sprüngen. Hinzu kommen spezielle Bügel, die Mountainbikes hochziehen können.

Das Konzept würde sicher auch im Tösstal funktionieren. Biker gibt es im Kanton Zürich jedenfalls genug. Und der Oberländer Skirennfahrer Raphael Müller hätte für seinen Rekordversuch keine Ausreden mehr.

