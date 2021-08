Kolumne Stadtverbesserin – Mit dem Eurobus ins Winti-Land Die Stadtentwickler sammeln Ideen, um Neuhegi endlich mehr Leben einzuhauchen. Die Stadtverbesserin träumt von einem Vergnügungspark. Delia Bachmann

Der Röntgenbunker an der Sulzer-Allee wäre der ideale Standort für eine Geisterbahn. Foto: Marc Dahinden

Als am Montag ein Eurobus um die Ecke biegt, reibt sich Timo ungläubig den Schlaf aus den Augen. «Yippie, Europark!», denkt sich unser ausgedachter Schulbub. Während der Fahrt durch das Quartier blickt er aus dem Fenster und träumt von Zuckerwatte, übergrossen Plüschfiguren und natürlich der «Silver Star»-Achterbahn. Doch dann hält der Bus vor der Schule und der Traum zerstiebt wie das Wasser am Ende der «Poseidon»-Rutsche.

Eurobus ist bekannt für seine Fahrten in den Europapark. Seit dieser Woche fährt die Busfirma auch Kinder in Winterthur zur Schule. Und vielleicht auch mal in einen kleinen Vergnügungspark im zweiten Stadtzentrum? Jedenfalls wälzt die Stadt mit Anwohnern und Co. diverse Ideen, um die Brachen und Industriehallen in Neuhegi mit Leben zu füllen.

Nervenkitzel in Neuhegi

Die Stadtverbesserin findet das eine gute Sache und wirft einen eigenen Pitch in den Hut: Das «Winti-Land» bringt als Vergnügungspark den Spass nach Neuhegi. Die Chopfab-Bahn sorgt für flaue Mägen und trümmlige Köpfe. Nach zwei Loopings stürzt sie sich in die Häuserschluchten von Neuhegi. Für die Eulach-Splash – eine Wasserrutsche, die in einem XXL-Judd-Brunnen endet – wird Wasser aus der Eulach abgezwackt.

Der nahezu fensterlose Röntgenbunker bietet sich an für eine Geisterbahn. Anstatt mit 08/15-Skeletten würde diese mit den Kreaturen von Erwin Schatzmann ausstaffiert und der «Holidi» von seiner letzten Ruhestätte auf dem Friedhof Rosenberg zurückgeholt. Nach einer Winti-Wurst und einem Selfie mit einem der plüschigen Winti-Leu-Maskottchen geht es für die Timos dieser Stadt zurück ins alte Zentrum.

