Pfadfinder in Winterthur feiern – Mit dem Handy durch die Stadt jagen, den Pfadfindern nach Vor 101 Jahren lernten die Pfadfinder in Winterthur erstmals Karten lesen. Eine elektronische Schnitzeljagd führt zurück in jene Zeit und erzählt, was seither passiert ist. David Herter

Der Start der Schnitzeljagd liegt in der Felsenpassage. Dort wartet Pfadibär Ursin v/o Charmin und stellt gleich die erste Aufgabe. Foto: Enzo Lopardo

Früher hätten die Pfadfinder Holzschnitzel gelegt. Ein Pfeil heisst «weiter geradeaus». Ein geknickter zeigt, in welche Richtung es weitergeht. Zwei ineinander gelegte Rechtecke bedeuten «Warte hier». Im Ziel angekommen, hätten Verfolger und Jäger die Rollen getauscht – oder zusammen aus Blachen ein «Berliner»-Zelt geknüpft.

Heute läuft die Schnitzeljagd elektronisch. Statt Pfeilen folgen die Jäger den Hinweisen auf einer App. Anlass ist keine Pfadiübung am Samstag – heute Pfadiaktivität genannt –, sondern das 101-Jahr-Jubiläum. So lange ist es her, seit sich in Winterthur erstmals Pfadfinderinnen und Pfadfinder trafen, um Karten lesen zu lernen, Zelte aufzustellen und zusammen die Natur zu erkunden.