Die Pandemie und ich – «Mit dem Näh-Kit haben wir einen Nerv getroffen» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Petra (46) und Nik (47) Frey, Inhaber von Kunt & Bunt in Kemptthal. Nadja Ehrbar

Nik und Petra Frey haben schon vor dem Lockdown einen Webshop betrieben. In ihrem Laden führen sie über 10’000 Artikel. Foto: Marc Dahinden

«Im März hat sich meine Frau Petra manchmal gefragt, ob sie das durchsteht. Denn kurz bevor der Bundesrat den Lockdown beschlossen hat, wurde ich operiert. Ich hatte Glück, denn nur eine Woche später wäre das nicht mehr möglich gewesen. Das Spital hat dann alle nicht dringlichen Operationen verschoben.

Ich fiel sechs Wochen lang aus, danach brauchte ich weitere vier Monate, um mich zu erholen. Ich war zwar da, wurde aber sehr schnell müde. In dieser Zeit hat Petra unseren Stoffladen praktisch allein geschmissen. Im August sind wir von Effretikon ins Kemptthaler Valley gezogen. Dazu entschieden hatten wir uns ein Jahr vorher. Denn am alten Ort ist es wegen eines Glasdachs im Sommer immer sehr heiss geworden, bis zu 37 Grad. Und die Sonne hat unsere Stoffe ausgebleicht. Deshalb musste eine neue Lösung her.