Kolumne «Tribüne» – Mit dem Velo zur Geburt Die «Landbote»-Kolumnistin freut sich, dass Winterthur endlich ein Geburtshaus erhält, auch wenn sie selbst nicht mehr davon profitieren kann. Franziska von Grünigen

Foto: Valérie Chételat

Ich erinnere mich an zwei Autofahrten meines Lebens, als wären sie gestern gewesen: Die eine fand an einem Sonntagmorgen im September 2013 statt und bei jeder Delle in der Strasse hatte ich das Gefühl: Jetzt kommt dann das Kindli gleich. Am Steuer jene Freundin, bei der wir am Abend zuvor noch Apfelwähe gegessen hatten. «Von mir aus kann das Kind noch ein paar Tage drinbleiben», hatte ich zwischen zwei Bissen gesagt. Die Fahrt am nächsten Morgen dauerte wegen unzähliger Baustellen und Umleitungen etwa 60 Minuten.

Alles war weiss verschneit, alles magisch ruhig, am Steuer der beste Chauffeur der Welt.

Die zweite Fahrt war in einer Dezembernacht nach Weihnachten 2015, zwischen 2 und 3 Uhr, alles war weiss verschneit, alles magisch ruhig, am Steuer der beste Chauffeur der Welt, den frau sich für solche Momente wünschen kann: der künftige zweifache Grossvater. Die Fahrt dauerte wegen der Strassenverhältnisse etwa 60 Minuten. Und in jeder Kurve dachte ich: Jetzt kommt das Kindli dann gleich!

In beiden Fällen kamen das Kindli dann erst ein paar Stunden später – in schöner Geburtshausatmosphäre in Bäretswil. Zwei Sonntagskinder. Geboren bei Kerzenschein und gedämpften Hebammen-Stimmen. Ich hätte mir keinen besseren Start ins neue gemeinsame Leben vorstellen können.

Auch wenn ich beide Geburtsfahrten durchs Zürcher Oberland nicht missen möchte und ich das heimelige Geburtshaus im Zürcher Oberland sofort allen werdenden Eltern empfehlen würde, wäre es toll gewesen, es hätte damals bereits ein Geburtshaus in unmittelbarer Nachbarschaft in Winterthur gegeben. Dann wäre ich vermutlich mit dem Velo hin!

Deshalb freute mich kürzlich die Meldung riesig, dass das geplante Winterthurer Geburtshaus direkt neben dem KSW sein neues Daheim gefunden hat: in der wunderschönen, altehrwürdigen Villa Lindeneck. Ich selber werde nicht mehr davon profitieren können. Aber andere Eltern, die sich eine selbstbestimmte Geburt ausserhalb der Spitalwände wünschen. Dem Winterthurer Geburtshaus wünsche ich von Herzen viel neues Leben – und reichlich Veloparkplätze vor dem Haus.

