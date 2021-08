Es wird bald herbstlich in Winterthur – Mit dem Vollmond kommt der Wetterwechsel Nach dem sommerlichen Samstag steuert am Sonntag eine Kaltfront auf Winterthur zu. Thomas Münzel

«Bei Vollmond gibt es einen Wetterumschwung», heisst eine alte Volksweisheit. Diesmal stimmt’s tatsächlich. Foto: Emilia Lacko

Am Sonntag ist Vollmond. Und mit ihm folgt ein Wetterwechsel. Genau so wie es der Volksmund seit jeher prophezeit. Doch Meteorologe Marco Stoll von Meteo Schweiz schüttelt den Kopf und lacht: «Das ist reiner Zufall. Der Mond löst keine Wetterumschwünge aus.» Man habe diese Frage zwar tatsächlich schon untersucht. «Aber es gibt keine einzige Studie, die einen Zusammenhang belegen kann», sagt Stoll.

Tatsache bleibt: Nach dem herrlichen Sommertag am Samstag steuert am Sonntag eine Kaltfront auf den Raum Winterthur zu. «Es wird am Sonntag deshalb mehrheitlich bewölkt sein und man muss immer wieder mit Regenschauern und vereinzelt auch mit Gewittern rechnen», sagt Stoll. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 21 Grad. «Wir erwarten am Sonntag für Winterthur eine Regenmenge zwischen 5 und 15 Litern pro Quadratmeter.»