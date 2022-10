Geflüchtete im Kanton Zürich – Mit den ukrainischen Flüchtlingen läuft es gut – doch jetzt droht Platzmangel An einem Apéro bedankt sich Bülach bei Personen, die Geflüchtete beherbergen. Klingt alles gut – doch bald muss Zürich noch viel mehr Geflüchtete unterbringen. Wie das gehen soll. David Sarasin

Urs und Pascale Siegrist haben ihren ukrainischen Gästen Diana und Anna Pavlenko geholfen, ein Nagelstudio zu eröffnen. Foto: Sabina Bobst

Etwa zwanzig Personen stehen im Foyer des Gemeindehauses der Stadt Bülach um Stehtischchen. Sie sind gekommen, weil die Stadt sich bei ihnen bedanken will. «Wir waren seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in einer vergleichbaren Situation», sagt Stadträtin Frauke Böni zu Beginn der Veranstaltung. Und an die Anwesenden gewandt: «Sie leisten einen grossen Beitrag, dass wir das meistern können.»