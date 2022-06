Gastronomie in Hettlingen – Mit der Eichmühle verliert das Dorf die letzte Beiz Seit diesem Monat ist das Restaurant Eichmühle in Hettlingen geschlossen. Die Besitzerfamilie hat wenig Hoffnung auf eine Nachfolge, der Gemeindepräsident sieht dagegen grosses Potenzial. Heinz Zürcher

Die Tische zusammengeklappt: Die Eichmühle in Hettlingen ist seit Anfang Juni geschlossen. Foto: Marc Dahinden

Das Gerücht kursierte schon lange, dass es nicht mehr gut läuft in der Eichmühle. Seit Anfang dieses Monats ist das Restaurant zu. Auf der Website heisst es in einem Hinweis in Form eines Post-it-Zettels: «Leider werden wir am 31. Mai unser Restaurant schliessen. Wir danken unseren Kunden ganz herzlich für ihre langjährige Treue.»