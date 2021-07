Kunstfestival in Winterthur – Mit der Geige auf der Slackline Die Geigerin Carolina Mazalesky bestreitet mit fünf weiteren Kunstschaffenden das erste Interdisziplinäre Kunstfestival Winterthur. Helmut Dworschak

Carolina Mazalesky beim Training auf dem Kirchplatz. Foto: Leandro Haggenmacher

Eine balancierende Geigerin und Gemälde, die durch den Wald gehen: Das erste Interdisziplinäre Kunstfestival Winterthur (IKW) hat Spektakuläres zu bieten. Das Ziel: Bewegung in die Kunst zu bringen. Auch der Ort ist nicht fix: Je eine Veranstaltung findet im Rathausdurchgang und am Walcheweiher statt, diese sind kostenlos zugänglich. Für zwei weitere begibt man sich in den Bäumlisaal und in eine Kirche.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Carolina Mazalesky spielt nicht nur ausgezeichnet und sehr temperamentvoll Geige, seit einem Jahr balanciert sie gleichzeitig auf einer Slackline. Das ist ein in der Höhe gespanntes, elastisches Band, auf dem man gehen und springen kann – für sich genommen eine Sportart. Nach ihrer eigenen Einschätzung ist Mazalesky die erste Slackline-Violinistin überhaupt. «Ich habe vielleicht ein bisschen Talent dazu», meint sie bescheiden.