Irgendwann musste sich das Glück wohl einfach wieder wenden. Und so tut es das an diesem Nachmittag nach 16 Ligaspielen ohne Sieg für den FC Zürich. Nicht einmal ein verschossener Elfmeter von Antonio Marchesano kann den 1:0-Sieg der Zürcher beim FC Sion verhindern.

Der FCZ ist der richtige Sieger, weil er das um Längen bessere Team ist an diesem sonnigen Sonntagnachmittag im Tourbillon. Aber er ist eben auch der glückliche Sieger, weil der Videoassistent gleich zwei Tore der Sittener auswischt, die Schiedsrichter Alessandro Dudic ohne sein Eingreifen anerkannt hätte.

Das zweite vermeintliche 1:1 durch Kevin Bua in der 78. Minute ist dabei noch der klarere Fall, weil dem Sittener Dimitri Cavaré im Vorfeld der Ball an die Hand springt. Beim ersten Walliser Treffer aber brauchen die Zürcher das Glück der Tüchtigen.

In der 17. Minute rennt Antonio Marchesano clever von hinten in den Arm von Musa Araz. Und weil er danach auch noch künstlerisch wertvoll hernieder sinkt, annulliert Dudic tatsächlich Nathanaël Saintinis Kopfballtreffer.

Dass der FCZ überhaupt um seinen Sieg zittern muss, hat er sich selber zuzuschreiben. Alleine Jonathan Okita müsste nach 45 Minuten einen Hattrick erzielt haben. Oder wenigstens zwei Tore. Der Stürmer des FC Zürich belässt es bei einem Treffer. In der 8. Minute trifft er flach und überlegt, nachdem Nikola Boranijasevic den Ball im Pressing gewonnen hat.

Auch danach erzwingen die Zürcher mit ihrem geschickten Pressing immer wieder Ballgewinne in der gefährlichen Zone. Aber dann sind sie im Abschluss in Person von Okita zu überhastet, zu ungenau, zu wenig klar. Als Boranijasevic genug vergebene Chancen seiner Nummer 11 gesehen hat und darum selber schiesst, trifft er kurz vor der Pause bloss die Latte.

Und als Bohdan Viunnyk dann in der 77. Minute mit einem Dribbling gegen Baltazar einen Elfmeter herausholt, verschiesst Marchesano zum zweiten Mal in dieser Saison einen Elfmeter. Beim Saisonstart in Bern war sein Fehlschuss der Anfang vom Zürcher Absturz. An diesem Sonntag kann auch er den Zürcher Jubel nicht verhindern.

FC Sion – FC Zürich 0:1 (0:1)

Tor: 8. Okita 0:1.

Tourbillon. – 10’300 Zuschauer.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar; Cyprien (46. Cyprien), Grgic (71. Zuffi), Araz; Chouaref (71. Bua), Balotelli (80. Karlen), Itaitinga (46. Stojilkovic).

FCZ: Brecher; Kamberi, Katic (88. Mets), Aliti; Boranijasevic, Selnaes, Conde (80. Hornschuh), Guerrero; Marchesano (80. Krasniqi); Tosin (72. Viunnyk), Okita.

Bemerkungen: 17. Tor Saintini wegen Fouls aberkannt. 78. Tur Bua wegen Hands aberkannt. – 45. Lattenschuss Boranijasevic. – Sion ohne Trainer Tramezzani (gesperrt). FCZ ohne Trainer Henriksen, Santini, Rohner (alle gesperrt), Dzemaili und Kryeziu (beide verletzt).

