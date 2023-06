Ausflugstipp Tourismus Schweiz – Mit der Oldtimer-Bahn auf die Schynige Platte Auf der Schynige Platte bei Interlaken auf rund 2000 Metern finden Reisende ein Wanderparadies, einen üppigen Alpengarten und eine grandiose Aussicht über Seen, Täler und die mächtigen Berner Alpen. Viel schöner kann die Schweiz nicht sein. Artur K. Vogel

Eiger, Mönch und Jungfrau sind grosses Kino, findet man im Berner Oberland zurecht. Deshalb sind auf dem Naturkino-Rundweg Holzrahmen aufgestellt , in denen man sich samt den Viertausendern verewigen kann. Foto: PD

Wir sind von Interlaken-Ost mit den Berner-Oberland-Bahnen in wenigen Minuten nach Wilderswil gefahren und von dort mit der nostalgischen Zahnradbahn auf knapp 2000 Meter hochgezuckelt. Ein geradezu historisches Erlebnis: Seit Sommer 1893 fährt die Schynige-Platte-Bahn zu dem schon damals populären Ausflugsziel auf. Anfänglich waren Dampflokomotiven im Einsatz, 1914 wurde die Bahn elektrifiziert; die Loks stammen noch aus jener Zeit und sind als gut erhaltene Oldtimer für sich selbst schon ein Ereignis.

Die Steigung beträgt an gewissen Stellen bis zu haarsträubenden 25 Prozent. Deshalb schiebt die Lok die Wagen, statt sie zu ziehen. Auch die Bahninfrastruktur ist grösstenteils über hundert Jahre alt: Die meisten Fahrleitungsmasten sind aus Holz. Stützmauern, Tunnel, kleinere Brücken und die Einfassungen des Schotterbetts sind aus Bruchsteinen gemauert. Auf der Strecke gibt es keine elektronischen Signale, und Weichen müssen von Hand gestellt werden.

;it Volldampf gehts hoch: Bei einer Steigung bis zu 25 Prozent schiebt die Lok die Wagen, statt sie zu ziehen. Foto: PD

Bei der Zwischenstation Breitlauenen haben wir einen Halt eingelegt und das Buffet besucht. Sein Interieur passt zur altmodischen Bahn: Das antike Mobiliar und die ausgesuchte Dekoration machen das Bistro laut Schweizer Heimatschutz zu einem der «schönsten Cafés und Tearooms der Schweiz». Auch das Plättli mit rässem Alpkäse und der köstliche Fruchtkuchen verlohnen den Zwischenhalt. Das Spektakel der Paraglider, die hier starten, verkürzt die Zeit zusätzlich.

Was bedeutet eigentlich «schynig»?

Während der gemächlichen Bahnfahrt präsentiert sich die Natur in ihrer ganzen Pracht: kühle Wälder und saftig-grüne Alpweiden, stotzige, mit Blumen übersäte Wiesen und immer wieder grandiose Ausblicke auf den Thuner- und den Brienzersee. Fast sind wir oben angekommen, als wir endlich den seltsamen Namen «Schynige Platte» verstehen: Kämen wir bei Regen, würde kurz unter dem Gipfelgrat eine riesige, schräg abfallende Schieferwand in der Nässe schimmern – «schynig» oder «scheinend» eben. Bei unserem Besuch allerdings blendet die Sonne.

Für Kinder gibt es einen leichten Wanderweg mit Rätselposten, am Ende wartet die Schatzkiste.

Direkt über der Schieferwand befindet sich das Bergrestaurant und -hotel. Hier gibt man sich der unglaublichen Aussicht hin: Auf der einen Seite die Region Interlaken mit den Seen, die in der Sonne glitzern; auf der anderen Seite weit unten das Lütschental, vom gigantischen Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau bekränzt. Grosses Kino, wie man im Berner Oberland findet, weshalb auf einem sogenannten Naturkino-Rundweg riesige Holzrahmen aufgestellt sind, in denen man sich samt den mächtigen Viertausendern im Hintergrund auf Selfies verewigen kann.

Von der Bergstation gehen mehrere Wege ab, ein Panoramawanderweg zum Aussichtspunkt Daube und von dort auf einem gesicherten Grat rund um das Oberberghorn zum Loucherhorn (2231 m ü. M.) und zurück. Eine berühmte Tagestour, reine Marschzeit rund sechs Stunden, führt über Loucherhorn und Faulhorn (2681 m ü. M.) hinunter zum malerischen Bachalpsee, der wie ein impressionistisches Gemälde in der Landschaft liegt, zur Bergstation der Gondelbahn Grindelwald-First.

Durch die Panoramafenster fühlt es sich fast an, als würde man unter freiem Himmel durch die Landschaft gleiten. Und eben: Diese! Landschaft! Foto: PD

Für Kinder von vier bis elf Jahren gibt es, immer begleitet von der emblematischen Kuh Lily, einen leichten Wanderweg mit neun Posten. Bei jedem Posten lösen die Kinder ein Rätsel, um einen Buchstaben für das Lösungswort zu finden. Am letzten Posten beim Restaurant Schynige Platte können sie ein Geschenk aus der Schatzkiste aussuchen. Die ausgefüllte Schatzkarte werfen sie in die Wettbewerbsurne und nehmen so an einer Verlosung teil.

700 Arten von Gebirgspflanzen

Wir sind oberhalb der Waldgrenze, und auf dem neu angelegten Swiss Flower & Panorama Trail, einem Rundweg durch den Alpengarten, kann man Edelweiss, Enzian, Alpenrosen und rund 700 andere Arten von Gebirgspflanzen betrachten und sich an ihren Düften berauschen. Der Weg beginnt direkt bei der Bahnstation. Hier laden die geschnitzte Holzkuh Lily und ihre Freunde zu einem ersten Fototermin ein – fantastische Bergkulisse inbegriffen.

Ob man nur einen Spaziergang oder eine längere Wanderung unternommen hat: Am Schluss kehrt man im Berggasthaus ein und lässt sich mit ländlichen Köstlichkeiten verwöhnen. Wer zusätzlich einen spektakulären Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang am nächsten Morgen erleben will, bleibt für die Nacht und geniesst das altertümliche, gemütliche Ambiente in dem über hundertjährigen Haus.

