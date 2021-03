Verhütung: Was ist beliebt, was nicht? – «Mit der Pille hatte ich das Gefühl, neben mir zu stehen» Drei Frauen und und zwei Männer erzählen, wie sie verhüten und warum. Wir haben die neuesten Zahlen dazu, eine Expertin ordnet ein. Michèle Binswanger , Aleksandra Hiltmann

Reicht das Kondom? Oder besser noch die Pille? Reicht auch Temperaturmessen? Wir haben nachgefragt, wer sich mit welcher Methode am wohlsten fühlt. Foto: Claudia Van Zyl

Hat die Pille bald ausgedient? Einst ein Meilenstein in Sachen Verhütung, verliert sie immer weiter an Boden. Besonders jüngere Frauen suchen nach Alternativen, wie die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen und Fachpersonen bestätigen. «Seit drei oder vier Jahren beobachte ich eindeutig einen Trend weg von hormoneller Verhütung, ausgelöst durch Berichte über Thrombosen oder Depressionen durch die Pille», sagt Irène Dingeldein, Präsidentin der Fachgesellschaft Gynäkologinnen mit eigener Praxis in Murten.

Der Einbruch der Pille ist dramatisch. 1992 setzte sie noch jede zweite Frau ein, 2017 war es noch ein Drittel. Das hat auch mit einem neuen Angebot zu tun: Gerade im Bereich der hormonellen Verhütung hat sich in den letzten Jahren viel getan, Hormonspiralen bieten etwa eine sichere Alternative zur Pille, ohne dass sie in gleicher Weise den eigenen Hormonhaushalt belasten. Was aber nicht bedeutet, dass die Pille auch unter Fachleuten in Verruf geraten wäre.