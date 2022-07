Kulturerbe in Winterthur – Mit der Putztruppe im Stefanini-Versum Im Keller des Sulzer-Hochhauses befreit Martina Schönberg die Stefanini-Gemälde von Schimmel und Schmutz. Sie gehört zum Team, das allmählich Ordnung in die Sammlung bringt. Delia Bachmann

Martina Schönberg führt im Schutzanzug durchs Schwarzdepot unter dem Sulzer-Hochhaus. Die Gemälderestauratorin reinigt und sichert Gemälde der Stefanini-Sammlung. Foto: Marc Dahinden

Auf den ersten Blick sieht Martina Schönberg aus wie eine Astronautin. Sie trägt einen weissen Overall und einen Kasten am Rücken, der über einen Schlauch gefilterte Luft in ihre Kopfhaube bläst. Nur erforscht sie nicht die Untiefen des Weltalls, sondern jene der Stefanini-Sammlung. Seit April arbeitet die Gemälderestauratorin in einer alten Zivilschutzanlage im Keller des Sulzer-Hochhauses. Dort lagern seit 30 Jahren an die 3500 Gemälde, die Bruno Stefanini im Laufe seines langen Sammlerlebens angekauft hat.