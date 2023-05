Seiler kocht Süsskartoffeln – Mit diesem Rezept öffnet sich eine neue Geschmackswelt Wenn Sie gerade keine Lust auf Kartoffeln haben, sollten Sie stattdessen dieses Kartoffelgericht essen. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Carmen Palma

Ich bin ja ein Fan von Kartoffeln, und ich habe immer welche zu Hause. Manchmal koche ich mir ein paar von ihnen weich und verzehre sie mit Butter, etwas Käse oder einem Kräuterquark, in den ich das Grünzeug gebe, das ich eingekauft, aber nicht aufgebraucht habe. Beim Kleinhacken von Petersilie, Koriander und Schnittlauch fällt mir dann meistens ein, was ich vielleicht noch lieber gekocht hätte, aber dann ist es schon zu spät, nämlich Glorious-Gschwellti-Time again.