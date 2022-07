Touristen aus Russland – Mit Duma-Abgeordneten verwechselt: Sie dürfen luxuriös durch Europa reisen Die Influencerin Sonia Plotnikowa dokumentiert auf Instagram, wie sie zusammen mit ihrem Vater Ferien in Europa macht. Wir berichteten, dass sie das gar nicht dürften – offenbar ein Irrtum.

Zeigt auf Social Media ihre Tour durch Europa: Die russische Influencerin Sonia Plotnikowa und ihr Vater. Foto: Screenshot Instagram

Ein gefundenes Fressen für einen Shitstorm: Die russische Influencerin Sonia Plotnikowa hält auf Instagram seit Wochen ihren Luxustrip quer durch Europa fest. Stets an ihrer Seite ist ihr Vater, Wladimir Plotnikow. Die beiden dürften gar nicht hier sein – dachten wir und Hunderte von Usern von Social Media –, weil es sich bei Plotnikow doch um ein sanktioniertes Mitglied der russischen Staatsduma – und einen Vertrauten von Wladimir Putin handelt. Offenbar ist ersteres falsch.

Bei Plotnikow auf Instagram soll es sich laut «Berliner Zeitung», die ebenfalls über den angeblich sanktionierten Reisenden berichtet hatte, eben nicht um den Abgeordneten aus Moskau handeln, sondern um den gleichnamigen, nicht sanktionierten und parteilosen Abgeordneten des Stadtparlaments von Perm.

In seiner Haltung zur Ukraine unterscheide sich der Lokalpolitiker Plotnikow jedoch kaum von seinem Moskauer Namensvetter, schreibt die Zeitung weiter. So soll er jüngst eine «patriotische Schulbildung», gefordert haben, weil zu viele Studenten die «spezielle Militäroperation» in der Ukraine ablehnen würden.

Und steinreich soll er auch noch sein. Fast vier Millionen Euro betrage das Jahreseinkommen des Lokalpolitikers, der im Besitz mehrerer Luxus-Anwesen sein soll. Zudem ist er einer von neun Vizepräsidenten des russischen Judo-Verbandes, was ihn weiter in die Nähe des judoverrückten Putins rückt.

Ein junger Wladimir Putin beim Judo-Training im Jahr 1971. Foto: Keystone

Plotnikow aus Perm steht trotz allem nicht auf der Sanktionsliste der EU und darf problemlos nach Europa einreisen. Der Mann sei legal hier, schreibt die «Berliner Zeitung» und stellt sich die Frage, ob das Sinn ergebe, nur die Abgeordneten der Staatsduma zu sanktionieren, wenn Leute, wie der Regionalpolitiker Plotnikow sich in ihrer Haltung zur Ukraine kaum unterscheiden von den Staatspolitikern.





