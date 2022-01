Erfolgreicher Auftakt für den FCW – Mit einem Arbeitssieg ins neue Jahr Der FC Winterthur überzeugt im ersten Match unter Alex Frei nicht wirklich. Aber das 3:0 (1:0) gegen den Tabellenletzten aus Kriens bringt ihm doch die drei budgetierten Punkte. Hansjörg Schifferli

Doppeltorschütze Samuel Ballet zieht am Kriens-Goalie Pascal Brügger vorbei, Anthony Goelzer kommt zu spät. Foto: Madeleine Schoder

In Zahlen war das ein sehr erfreulicher erster Spieltag des FCW 2022, unter seinem neuen Trainer notabene: 5100 kamen gegen den Tabellenletzten auf die Schützenwiese, so viele wie bisher in dieser Saison nur gegen den Leader aus Vaduz; das Resultat entsprach durchaus den Ansprüchen; und der FCW war schliesslich gar der einzige Sieger dieser Runde in der Challenge League. Also kann er sich am Freitag aus eigener Kraft wieder an die Tabellenspitze setzen. Dafür muss er dem Heimsieg gegen den Letzten allerdings in Vaduz einen Auswärtsdreier gegen den Leader folgen lassen.