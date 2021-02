Einkaufen trotz Corona – Mit einem Klick am Absperrband vorbei Einkaufen darf man nur noch Sachen des täglichen Gebrauchs. Doch welche sind das? Und was ist, wenn man lieb fragt? Ein Spaziergang durch die Stadt. Gregory von Ballmoos

Das Besteck auf der linken Seite ist ein Artikel des täglichen Gebrauchs, nicht aber jenes auf der rechten Seite – weil es aus Silber ist. Foto: Marc Dahinden.

Die meisten Läden in der Stadt sind geschlossen. «Bestellen Sie unser ganzes Sortiment in unserem Onlineshop», heisst es in den Schaufenstern. Bei den wenigen, die noch offen sind, hat sich eine neue Dekoration breitgemacht: das Absperrband, lokalpatriotisch in Rot und Weiss gehalten.

Dahinter verstecken sich die Güter des nicht täglichen Gebrauchs. Etwa Schmuck oder Dekomaterial in der Drogerie Müller an der Marktgasse. «Doch das Absperrband hilft wenig», sagt eine Verkäuferin. Viele Kunden würden sich einfach bedienen, gerade beim Schmuck. Wer trotz Verbot neue Ohrringe oder eine Halskette kaufen möchte, muss an der Kasse seine Personalien angeben.