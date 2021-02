340 Wohnungen im günstigen und mittleren Preissegment: Die geplante Siedlung Eichwaldhof. Visualisierung: PD

«Tatsächlich? Absurd …» So mag reagieren, wer die Zufahrt in die Siedlung Eichwäldli zum ersten Mal auf der Karte sieht. Sie führt im Slalom durchs Quartier: Pappelweg, Pfaffenwiesenstrasse, Ruediweg, Schoorenstrasse und dann endlich, nach 600 Metern: Tegerlooweg. Dabei läge die Lösung scheinbar auf der Hand: ein direkter Abzweiger von der Frauenfelderstrasse her. Das zumindest ist es, was die Anwohnerinnen und Anwohner im Schoorenquartier vehement fordern. Sie haben deshalb das Referendum gegen den privaten Gestaltungsplan Eichwaldhof ergriffen. Nun stimmt am 7. März die ganze Stadt über die geplante Siedlung mit 340 Wohnungen ab.