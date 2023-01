Angelica Moser aus Andelfingen – Mit einem neuen Coach auf Höhenjagd Am vergangenen Wochenende ist die Andelfinger Stabspringerin Angelica Moser in Roubaix in die Hallensaison eingestiegen – mit einer Anpassung im Trainer-Staff. Urs Kindhauser

Angelica Moser bereitet sich auf die Hallen-EM in Istanbul vor. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Anreise nach Roubaix im Norden Frankreichs trat Angelica Moser am Freitagabend an – nach der Bachelor-Feier in ihrem Wirtschaftsstudium. Vater Severin fuhr mit ihr (und den Stäben) im Auto am Abend los. Auf etwa halbem Weg übernachteten sie. Den Wettkampfort erreichten sie frühzeitig am Samstagmittag. Für Angelica Moser handelte es sich um den Einstieg in die diesjährige Hallensaison mit den Europameisterschaften von Anfang März in Istanbul, an denen sie den Titel aus dem Jahr 2021 verteidigt.