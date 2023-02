«Madame Frigo» expandiert weiter – Mit einem öffentlichen Kühlschrank will Seuzach Food-Waste bekämpfen Die öffentlichen Kühlschränke von «Madame Frigo» sollen verhindern, dass Lebensmittel im Abfall landen. Bald soll auch in Seuzach einer stehen. Die Gemeinde sucht noch Göttis und Gottis. Fabienne Grimm

Über hundert öffentliche Kühlschränke von «Madame Frigo» stehen bereits in der Schweiz. Bald soll so auch in Seuzach Food-Waste verhindert werden. Foto: Yvain Genevay

Wer kennt das nicht: Die Ferien stehen an, und der Kühlschrank ist noch voll. Vielfach landen die Lebensmittel in solchen Fällen in der Tonne. Genau das will der Verein «Madame Frigo» aus Luzern verhindern. In der ganzen Schweiz stellt er deswegen Kühlschränke auf. Darin können die übrig gebliebenen, aber noch geniessbaren Lebensmittel deponiert und anderen Menschen gratis zur Verfügung gestellt werden.