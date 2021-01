Impfen in Winterthur – Mit einem Piks zurück zur Normalität Am Mittwoch war Impftag im Alterszentrum Adlergarten. Rund 80 Prozent der Bewohner erhielten die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs. Hildegard Rauh freute sich über die Spritze, die ihr den Weg ins normale Leben ebnen soll. Delia Bachmann

Hildegard Rauh (77) lässt sich in ihrem Zimmer im Alterszentrum Adlergarten gegen Covid-19 impfen. Foto: Madeleine Schoder

Hildegard Rauh sitzt auf der Bettkante und wartet auf den Piks. Die 77-Jährige ist eine von 126 Bewohnenden im Alterszentrum Adlergarten, die am Mittwoch die erste Dosis des Pfizer/Biontech-Impfstoffs gegen Covid-19 erhielten. Lange überlegen musste sie nicht: «Mit der Impfung verschwindet die Unsicherheit aus dem Kopf», sagt sie. Am meisten freut sie sich auf die Familie: «Es juckt mich in den Fingern, meine Tochter und meine Enkel zu umarmen.»

Rauh führte zusammen mit ihrem Mann die Wirtschaft zur Mühle in Hegi, die heute ein Wohnhaus ist: «Ich bin froh, dass ich jetzt kein Restaurant mehr habe», sagt sie mit Blick auf das harte Los vieler Wirte im Corona-Jahr. Doch auch sie brauchte ihre Zeit, bis sie sich an die Situation gewöhnte: «Ich habe dieses Jahr noch intensiver gemalt als sonst.» Die fertigen Werke, mit feinem Pinsel und vielen Farben, zieren die Wände.