FC Effretikon gewinnt Regionalcup – Mit einem Pokal im Training motivierten sie sich für den Final Die 2.-Liga-Fussballerinnen aus Effretikon haben sich in Kloten im Final des Zürcher Regionalcups gegen den FC Phönix Seen 4:3 durchgesetzt. Markus Wyss

Im Gegensatz zu 2021 dürfen die Fussballerinnen des FC Effretikon nach einem Final des Regionalcups strahlen. PD FVRZ

Nach dem Schlusspfiff plauderten Lea Niderberger, die Spielmacherin des FC Phönix Seen, und Effretikons Ausnahmespielerin Nadine Baker abseits des Platzes miteinander. Die beiden 31-Jährigen, beide Captain ihres Teams, hatten sich bereits vor 16 Jahren sehr gut kennen gelernt. Sie besuchten gemeinsam die Oberstufenschule in Huttwil und das dortige Zentrum für Frauenfussball. Damals im Kanton Bern trainierten sie intensiv, wohnten bei einer Gastfamilie und gingen zur Schule.

Nadine Baker, die als 11-Jährige dem FC Effretikon beigetreten war, machte in Huttwil dermassen viele Fortschritte, dass sie bereits als 17-Jährige in der Super League beim FC Zürich debütierte. Es folgten zwei Schweizer Meistertitel, Cupsiege und Spiele in der Women’s Champions League.

In Kloten im Cupfinal des Fussballverbandes der Region Zürich der Frauen kreuzten sich die Wege der beiden wieder. Baker gestand ein, dass ihr Team dabei etwas glücklich 4:3 gewonnen habe. «Wir waren vor dem Tor kaltblütiger», analysierte sie treffend. «Wir aber hatten mehr Torchancen», sagte Niederberger ebenso richtig aus Sicht der Winterthurerinnen. Beide betonten, dass ihr Verhältnis ausserhalb des Platzes gut sei. «Aber auf dem Rasen schenken wir uns nichts.»



Zürcher Regionalcup, Final, Frauen Infos einblenden Effretikon – Phönix Seen 4:3 (2:1). – Kloten, Stighag. – 500 Zuschauer. – Tore: 7. Vögeli 0:1. 11. Flurina Poltronieri 1:1. 40. Frieden 2:1. 49. Küpfer 2:2. 50. Bufalini 3:2. 67. Frieden 4:2. 73. Lindegger 4:3. Effretikon: Bärtschi; Schirmer, Bucher, Siegenthaler, Yousofzai; Flurina Poltronieri, Spörri, Enzler, Ladina Poltronieri; Baker, Frieden. – Zur Disposition: Schawalder, Buff, Meier, Bufalini, Schütz, Schmid. – Phönix Seen: Meili; Breindl, Kurmann, Rüegge, Bänninger; Küpfer, Locher, Niederberger, Vögeli; Reutemann, Lindegger. – Zur Disposition: Gubler, Asendorf, Rudin, Huser, Furrer, Grob. Bemerkungen: 57. Pfostenschuss Reutemann. Sieger Effretikon für den Schweizer Cup qualifiziert. Weiterer Cupfinal mit regionaler Beteiligung. Juniorinnen C: FC Schlieren – FC Wiesendangen-Winterthur 0:9.

Analysen stimmen überein

Die beiden Trainer, Patrik Meier vom FC Effretikon und Jonny Aiello von Phönix Seen, sahen es gleich wie ihre Protagonistinnen auf dem Rasen. Natürlich hätten sie etwas Glück gehabt. Aber nachdem sie den Cupfinal vor zwei Jahren verloren hätten, wollten sie nicht schon wieder als Verliererinnen vom Platz gehen, berichtete Meier. Konditionstrainer Stefan Karch habe einen Cup-Pokal mit ins Training genommen und damit mit verschiedenen Aktionen die Effretiker Frauen auf den wichtigen Finaltag in Kloten eingestimmt.

Aiello, der das Team erst kurz vor der aktuellen Rückrunde übernommen hat, war trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Spielerinnen zufrieden. «Wir haben gut kombiniert und hatten viele Chancen. Aber wenn der Ball nicht rein will…», meinte er nach dem Schlusspfiff lakonisch.

Schub für nächste Saison

Beide Teams haben die 2. Liga im Mittelfeld mit 36 (Phönix) respektive 35 Punkten (Effretikon) abgeschlossen. Die Cupfinalteilnahme soll für die nächste Saison einen Schub verleihen. Die 2. Mannschaft von Phönix Seen ist eben in die 3. Liga aufgestiegen, davon erhofft sich Aiello auch eine Steigerung für sein Team.

Meier seinerseits ist froh, dass Nadine Baker eine weitere Saison bleibt. Und er verweist auf den familiären Zusammenhalt in Effretikon. «Ladina und Flurina Poltronieri zum Beispiel werden oft von ihrer Mutter und ihrem Grossvater am Spielfeldrand unterstützt. Das motiviert uns alle», erklärt er.

