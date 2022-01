Letzter Test für FCW – Mit einem Sieg in die Meisterschaft Einen Tag nach dem 1:1 gegen GC aus der Super League beendete der FCW, diesmal eher mit einer zweiten Wahl, die Reihe seiner Testspiele mit einem 4:2 (2:1) gegen YF Juventus aus der Promotion League. Hansjörg Schifferli

Nach den vier Testspielen kann FCW-Trainer Alex Frei den ersten Ernstkampf am nächsten Sonntag mit Zuversicht angehen. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Es war der erste Auftritt einer Mannschaft des FC Winterthur unter Alex Frei auf heimischem Gelände. Der Gegner auf dem «Schützi»-Kunstrasen war, anders als die ersten drei, nicht erst-, aber immerhin drittklassig. Das Bild, das der FCW an den letzten zwei Spieltagen dieser Vorbereitung bot, war durchgehend ziemlich positiv: Beim 5:5 in St. Gallen und dem 1:0 in Luzern mit jeweils zwei Teams für 45 Minuten, die durchmischt und nominell gleichwertig waren. Dann beim Remis gegen die Grasshoppers über 90 Minuten mit nur einem Wechsel und einer Elf, die man zum grossen Teil auch am kommenden Sonntag gegen den SC Kriens sehen wird. Und zuletzt, gegen den nominell schwächsten Gegner, gleichsam mit der zweiten Wahl, allerdings mit mehreren Fussballern, die sich auch der ersten zurechnen dürfen. Und jedes dieser vier Spiele war mindestens zufriedenstellend, zu wesentlichen Teilen gar gut.