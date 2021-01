FC Winterthur – Mit einem Unentschieden nach Chiasso Dem 3:2 gegen Vaduz liess der FCW in seinem zweiten Testspiel gegen einen Klub aus der Super League auf dem Schaffhauser Kunstrasen ein 1:1 (0:1) gegen den FCZ folgen. Hansjörg Schifferli

FCW-Torschütze Anas Mahamid setzt sich gegen Silvan Wallner durch. Foto: Enzo Lopardo

Der FCW tritt also 2021 ungeschlagen am Freitag zu seinem ersten Pflichtspiel des Jahres an, gegen den FC Chiasso, der seine ersten Testmatches gegen die Super-League-Grössen Lugano (0:3) und Young Boys (1:4) klar verloren hatte und dessen abschliessender Auftritt am Samstag in Basel abgesagt werden musste. Zwei Spieler nur sind neu im Kader der Tessiner, Verteidiger Samuele Delli Carri (23) und Angreifer Carlo Manicone (23) kehrten nach zweieinhalb Jahren zum Verein zurück. Der ehemalige Basler Meisterspieler Stephan Andrist (33) hat Chiasso dagegen nach einem halben Jahr wieder verlassen.