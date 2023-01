Von Neftenbach ins Berner Oberland – Mit einer E-Mail erfüllt sich eine Schulklasse den Lauberhorn-Traum 5.- und 6.-Klässler aus Aesch gewinnen Tickets für den Lauberhorn-Super-G. Doch der Weg ins Berner Oberland ist lang und die Hotels teuer. Mit einer E-Mail gewinnen sie das Herz von Hotelbetreibern aus Brienz. Fabienne Grimm

Die 5./6.-Klasse aus Aesch bei Neftenbach hatte gleich zweimal Glück: Zuerst gewinnen die Schülerinnen und Schüler Tickets für den Super-G des Lauberhornrennens, dann bietet ihnen das Hotel Weisses Kreuz aus Brienz eine günstige Übernachtungsmöglichkeit. Foto: PD

Für 15 Kinder aus Neftenbach geht im letzten Dezember ein Traum in Erfüllung: Bei einem Wettbewerb der Schweizer Schneeinitiative gewinnt die 5./6.-Klasse aus Aesch Tickets für den Super-G des Lauberhornrennens. Doch der Weg ins Berner Oberland ist weit. Ausserdem will Klassenlehrer Tobias Ringli die Reise mit einem Ausflug nach Bern kombinieren. Gemeinsam mit den Kindern sucht er deshalb nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Region.