Kunstmuseum in Winterthur – Mit einer Frage mitten ins Herz der Kunst Am Donnerstagabend wurde die Neonlicht-Installation von Bethan Huws auf zwei Museumsfassaden angeknipst. Die Kunst am Bau wird vom Galerieverein finanziert. Adrian Mebold

Eine Behauptung in Neonbuchstaben – geschaffen von der walisischen Künstlerin Bethan Huws. Foto: PD

Am Dienstagmorgen nach Ostern stand die walisische Künstlerin Bethan Huws im Stadtgarten. Bei Schneefall. Ein Hebekran stand bereit, um ihre Behauptung über Kunst auf der Rückfassade des Museums Reinhart am Stadtgarten zu montieren: «A work of art without emotion is not a work of art» steht dort in Neon-Grossbuchstaben.

Die 60-jährige Huws, international erfolgreich und in Berlin wie in Paris lebend, hatte im Dezember 2019 den vom Galerieverein ausgeschriebenen und finanzierten Kunst-am-Bau-Wettbewerb gegen namhafte Konkurrenz gewonnen.

Es war eine Herausforderung. In der Ausschreibung wurde verlangt, sichtbar zu machen, was bisher unsichtbar war: die organisatorische und inhaltliche Zusammengehörigkeit vom Museum beim Stadthaus und dem Reinhart am Stadtgarten.