Beach-Frauen Heidrich/Vergé-Dépré – Mit einer Gala zur Bronzemedaille Erstmals gewinnt ein Schweizer Frauenteam eine Beachvolleyball-Medaille. Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré schlagen im kleinen Final die Lettinnen deutlich. Marco Keller

Mit voller Kontrolle zur historischen Bronzemedaille: Joana Heidrich (bei der Annahme) und Anouk Vergé-Dépré. Foto: Rungroj Yongrit/Keystone

Am Schluss wurde es noch einmal ansatzweise spannend. Die Lettinnen Dina Graudina/Anastasia Kravcenoka wollten sich nicht ihrem Schicksal ergeben, und wehrten die ersten drei Matchbälle ab. Der Vorsprung der Schweizerinnen war aber derart komfortabel, dass fünf weitere blieben und nach 44 Minuten war es so weit: Anouk Vergé-Dépré verwertete den vierten Matchball – 21:19, 21:15. Der Sieg war hoch verdient, die Weltranglisten-Vierten hatten das Geschehen jederzeit im Griff.



Die Schweizerinnen kamen schon ganz anders auf den Court als im Halbfinal. Sie gerieten zwar mit 0:2 in Rückstand, es sollte aber das einzige Defizit im Startsatz bleiben. Zwischenzeitlich zogen sie mit vier Punkten Vorsprung davon. Sie leisteten sich nur wenige Eigenfehler, und blieben konzentriert, nach 22 Minuten verwerteten sie den dritten Satzball.

Die Zürcherin Heidrich und die Bernerin Vergé-Dépré waren in einer leichten Favoritenrolle in den Medaillenkampf gestiegen: Sie hatten die bisherigen beiden Duelle gewonnen, und sind in der Weltrangliste mit Position 4 klar besser eingestuft als die Baltinnen (Platz 23). Zudem hatten Heidrich/Vergé-Dépré generell gute Erinnerungen an Lettland: 2020 holten sie am Strand von Jurmala EM-Gold.

Die Schweizerinnen hatten ihre Fans schon in den Partien zuvor auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen mitgenommen. Nach Platz 2 in der Vorrundengruppe folgte im Achtelfinal das nationale Gipfeltreffen gegen Nina Betschart/Tanja Hüberli, welches Heidrich/Vergé-Dépré schliesslich mit ihrem fünften Matchball für sich entschieden – nachdem sie selber vier gegnerische Siegpunkte abgewehrt hatten. Beflügelt, bezwangen sie im Viertelfinal die Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca, ehe im Halbfinal gegen die US-Frauen April Ross/Alix Klineman ein Rückschlag erfolgte.

Die Schweiz darf sich damit zum zweiten Mal überhaupt über eine Olympia-Medaille im Beachvolleyball freuen. 2004 hatten Patrick Heuscher/Stefan Kobel in Athen ebenfalls Bronze gewonnen. Ein Frauenteam war bisher noch nie in die Halbfinals vorgestossen.

