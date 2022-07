Faustball-Nationalteams – Mit Elgger Hilfe zu doppeltem Silber an den World Games Die Schweizer Nationalteams der Männer und Frauen können trotz Finalniederlagen gegen Deutschland mit ihren Auftritten an den World Games in Birmingham (USA) sehr zufrieden sein. Fabio Baranzini

Doppelter Jubel ist schönerer Jubel: Die beiden Faustball-Nationalteams freuen sich über ihre Silbermedaillen. Foto: PD

Die Schweizer Männer standen im Final der World Games vor der grössten Herausforderung, die es im Faustballsport gibt: Deutschland. Die Deutschen sind seit Jahren das Mass aller Dinge und haben seit der EM 2012, als die Schweiz den Titel gewonnen hatte, jeden Grossanlass für sich entschieden. Entsprechend klar war auch die Favoritenrolle in diesem Final verteilt.

Die Schweizer schafften den Satzausgleich zum 1:1 und kamen im dritten, umkämpften Durchgang zu drei Satzbällen. konnten diese aber nicht verwerten. Sie verloren 14:15 und gaben in der Folge auch die Sätze 4 und 5 ab, was zur 1:4-Niederlage führte. Mit dem gleichen Resultat hatte bereits der Final der World Games 2017 geendet.

Dennoch können die Schweizer sehr zufrieden sein mit ihrem Turnier. Nach dem 4. Platz an der WM 2019 in Winterthur haben sie bewiesen, dass sie die Lücke zur absoluten Weltspitze geschlossen haben und dass wieder mit ihnen zu rechnen ist, wenn es um die Medaillen an internationalen Grossanlässen geht.

Im Kader für die World Games standen gleich vier Faustballer der FG Elgg-Ettenhausen: Joël Fehr, Nicolas Fehr, Leon Heitz und Rico Strassmann. Zudem war der Elgger Ueli Rebsamen, der für Wigoltingen spielt, mit dabei. Und auch der Nationalcoach stammt aus Elgg: Oliver Lang.

Schweizerinnen halten mit

Dessen Tochter Adéla Lang (FB Elgg) gehört zum Nationalteam der Frauen, das ebenfalls mit einer Silbermedaille aus den USA zurückkehrt. Die Schweizerinnen, die im Halbfinal gegen Brasilien aufgetrumpft hatten, legten im ersten World-Games-Final der Faustballerinnen gegen die favorisierten Deutschen fulminant vor und gingen 2:0 in Führung. Dann jedoch gerieten sie 2:3 ins Hintertreffen. Für den sechsten Satz stellte das Trainerduo das Team leicht um, Adéla Lang kam nun zum Einsatz. Die Schweizerinnen konnten vorerst gut mithalten und erspielten sich bei 10:9 einen Satzball, den die Deutschen aber souverän abwehrten. Wenig später verwerten diese den ersten Matchball zum 12:10 und 4:2-Sieg.

Den Schweizerinnen war vor dem Turnier die Finalqualifikation eher nicht zugetraut worden. Auch für sie wurden die World Games in Birmingham, an dem sich auch diverse andere Sportarten beteiligten, zum grossen Erfolg.

