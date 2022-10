Pfadi im Europacup – Mit etwas Glück könnten sie es weit bringen Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Israels Spitzenclub Ramhat Hashron steigt Pfadi Winterthur in seine 31. Europacup-Saison. Urs Stanger

Pfadi-Kreisläufer Eduardo Mendonça steht vor seiner Premiere im Europacup. Foto: Deuring Photography

Seit 1992, ihrem ersten Meisterjahr, sind die Winterthurer Stammgäste im Europacup. Nur zweimal verpassten sie ihn in dieser Zeit: 2006 wegen der enttäuschenden Vorsaison, als sie in die NLA-Abstiegsrunde mussten, sowie 2009, weil sie aus Kostengründen auf eine Teilnahme verzichteten. Meistens traten sie im höchsten oder zweithöchsten europäischen Wettbewerb an. Diesmal ist es mit dem European Cup die Nummer 3, nachdem sie letzte Saison in der Schweiz die Finals in Meisterschaft und Cup verloren hatten.

Auf dieser dritthöchsten Stufe, damals noch Challenge Cup genannt, war Pfadi 2001, mit Jae-Won Kang und Goran Perkovac im Team, zum bisher einzigen Mal in einen Europacup-Final vorgestossen. Allerdings ging er gegen Jugovic Kac verloren.

Im Feld des jetzigen European Cups tauchen ein paar bekannte Namen auf, darunter Gorenje Velenje aus Slowenien. Titelverteidiger ist Närbö aus Norwegen. Die Clubs aus den grossen Ligen von Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen oder Ungarn fehlen. Deshalb sind sehr wohl Chancen vorhanden, in diesem Wettbewerb weit vorzustossen.

Dazu brauchts auch Losglück und Wettkampfglück. Letzteres können die Winterthurer aus eigener Kraft erzwingen. Beispielsweise diesen Sonntag – bei Gratiseintritt – in ihrer Axa-Arena sowie am folgenden Samstag in Israel, wenn Pfadi gegen Ramhat Hashron antritt.

Kein Selbstläufer

Der Club aus der Nähe von Tel Aviv dürfte keine einfache Hürde abgeben, in der Meisterschaft seines Landes liegt er auf Platz 2. Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic spricht von einem «gefährlichen, weil erfahrenen» Gegner. Der Handball in Israel hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Davon konnte zuletzt auch Pfadi profitieren. Denn im Meisterteam 2021 standen Torhüter Yahav Shamir und Aufbauer Adir Cohen. Shamir, der seit Sommer beim Bundesligist Minden spielt, war vor seinem Wechsel nach Winterthur für Ramhat Hashron angetreten. Er denkt, dass sich Pfadi im Europacupduell seiner beiden früheren Clubs durchsetzen werde – und zwar «in zwei engen, ausgeglichenen Spielen», wie er auf Pfadis Homepage prophezeit.

Von den vier neuen Pfadi-Handballern aus dem Ausland hat einzig der portugiesische Kreisläufer Eduardo Mendonça noch kein Europacupspiel bestritten: Altmeister Viran Morros gewann neben vielem anderem dreimal die Champions League, der junge Shooter Arsenije Dragasevic erzielte mit Celje in der Champions League schon Tore gegen Topteams wie Kiel, Barcelona und Paris St-Germain und Torhüter Admir Ahmetasevic trat letzte Saison noch für Wisla Plock zweimal gegen Pfadi an.

