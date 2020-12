Die Pandemie und ich – «Mit etwas Glück komme ich dieses Jahr auf eine schwarze Null.» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser

Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: Hans Frischknecht (63), Lichttechniker und Künstler. Alex Hoster

Statt Konzerte zu beleuchten, nahm sich Hans Frischknecht Zeit für eigene künstlerische Projekte. Foto: Marc Dahinden

«Meinen letzten Beleuchtungsauftrag hatte ich ausgerechnet am Freitag, 13. März. Da installierte ich im Kaufleuten bereits das Licht für ein ausverkauftes Konzert der Hip-Hop-Sängerin Kelis, als bekannt wurde, dass sie direkt von London zurück in die USA fliegt, damit sie dort überhaupt noch einreisen kann. Und so baute ich alles wieder ab …

«Dabei half mir natürlich auch, dass ich nur für mich schauen muss und keine Angestellten habe.» Hans Frischknecht, Lichttechniker und Künstler

Danach wurden auch die restlichen etwa fünfzig Konzerte, die ich bis zum Ende dieses Jahres noch zu beleuchten gehabt hätte, gestrichen: Von einem Tag auf den anderen war das weg, was ich dreissig Jahre lang gemacht hatte. Und man wusste ja auch nicht, wann und wie es wieder weitergeht.