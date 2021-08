Vision der Zürcher Verkehrsbetriebe – Mit Expresstrams und neuen Tunnels wollen die VBZ das ÖV-Netz umgestalten Zwei Tramringe sollen dereinst die wachsenden Quartiere Altstetten und Oerlikon verbinden und die Innenstadt vom Verkehr entlasten. Patrice Siegrist



Mit der neuen Strategie sollen die städtischen Aussenquartiere durch ein Ringsystem besser miteinander verbunden werden. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) träumen laut. Am Dienstagmorgen haben der neue VBZ-Direktor Marco Lüthi und Stadtrat Michael Baumer (FDP) ihre Vision des öffentlichen Verkehrs in der Stadt Zürich vorgestellt. Sie trägt den vielversprechenden Namen «Zukunftsbild 2050».

Der zentrale Punkt: Die VBZ möchten das Tramnetz umkrempeln und wünschen sich zwei neue Ringsysteme.

Ein innerer Ring soll vom Milchbuck hinunter via Hardbrücke und Schmiede Wiedikon in Richtung Bahnhof Enge und zurück via Bellevue verlaufen. Der äussere Ring hingegen vom Bahnhof Enge via Bahnhof Altstetten nach Oerlikon und Stettbach.

Wer heute mit dem Tram in Zürich unterwegs ist, merkt schnell: Alle Wege führen via Innenstadt. Das Tramnetz ist sternförmig angeordnet, Tangentialen fehlen weitgehend. Die neuen Ringverbindungen würden das ändern und die Innenstadt vom Verkehr entlasten, wie die VBZ mitteilen. Und das sei notwendig, denn der Verkehr werde weiter zunehmen. Bis 2040 wird die Stadt um 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner und um 40’000 Arbeitsplätze wachsen, prognostiziert die Stadt.

Der äussere Ring würde Oerlikon und Altstetten miteinander verbinden und im Nordosten den Bahnhof Stettbach sowie im Südwesten den Bahnhof Enge miteinbeziehen.

Der innere Ring würden dann die wichtigsten ÖV-Knotenpunkte zwischen Hauptbahnhof, Altstetten und Oerlikon verbinden. So weit, so nüchtern. Bei der Umsetzung der Ringe setzt aber die Fantasie der VBZ ein.

Tunnel für die Ringe

Zwar werben die Verkehrsbetriebe mit zwei U-Bahn-Wagen und dem Slogan «Zürich muss den ÖV nicht unter der Erde verstecken» für das Flexity, dennoch schwebt ihnen exakt das vor. Neue Tunnel, etwa durch den Hönggerberg, sollen dereinst die geplanten Ringverbindungen ermöglichen. Für Stadtrat Michael Baumer gibt es da wenig Spielraum für andere Varianten. Eine unterirdische Verbindungen, ein sogenannter «Korridor», schwebt den VBZ auch am oberen Seebecken zwischen Bahnhof Enge und Stadelhofen vor. Baumer sagt: «Wir haben ein Kapazitätsproblem rund um den Bürkliplatz. Deshalb prüfen wir demnächst einen Seetunnel.»

Auch auf den bereits bestehenden Linien wollen die VBZ investieren. So soll etwa die Ost-Tangente verbessert werden, zwischen Oerlikon via Milchbuck hinunter zum Bahnhof Stadelhofen. Gleichzeitig müssen die Verbindungen hoch ins Spitalquartier Balgrist-Lengg gewährleistet sein, mit passenden Anschlüssen an die S-Bahn und an die Tramringe. Das Ziel: eine bessere Verbindung der Hochschul- und Spitalquartiere und kürzere Reisezeiten. Letzteres soll auch mit Expresstrams ermöglicht werden. Also Kompositionen, die nicht jede Haltestelle bedienen, wie man das auch von U-Bahn-Linien in grossen Städten wie zum Beispiel New York kennt.

Kosten von bis zu 2 Milliarden

Die VBZ träumen aber nicht nur von neuen Tunnel und Expresstrams, sondern auch von Mobilitätshubs und von der Digitalisierung. In Stadtteilen oder zu bestimmten Zeiten, in denen weniger Menschen unterwegs sind, sollen Angebote wie der Rufbus-Service Pikmi, der aktuell getestet wird, ausgebaut werden. Und die Verkehrsbetriebe wollen ihren Passagieren den Umstieg auf S-Bahn, Velo, E-Bike, Scooter, E-Trottinett oder Carsharing erleichtern. An zentral gelegenen Haltestellen sollen diese Verkehrsmittel bereitstehen.

Gibt es bereits heute in Altstetten, Seebach und Heuried: Züri-mobil-Stationen mit verschiedenen E-Trotti-Anbietern und Carsharing. Screenshot: VBZ

Das «Zukunftsbild 2050» ist das Resultat eines knapp zweijährigen Projekts. Im Februar 2020 führten die VBZ eine Bevölkerungsumfrage durch, bei der die Zürcherinnen und Zürcher ihre Bedürfnisse und Ideen einbringen konnten. Verschiedene Arbeitsgruppen haben die Resultate ausgewertet und zum neuen Konzept geformt.

In einem nächsten Schritt geht es nun darum, die Machbarkeit, die Etappierbarkeit und die Kosten vertieft zu prüfen, heisst es in der Mitteilung. Grobe Schätzungen gingen im Vorfeld davon aus, dass die Realisierung dieser Vision bis zu 2 Milliarden Franken kosten könnte.

Je nach Ergebnis dieser Prüfung fliessen die Ideen in die sogenannte Netzentwicklungsstrategie 2040 ein, das zentrale Planungsinstrument für die Fahrzeugbeschaffung und die ÖV-Infrastruktur.

