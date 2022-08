Bergunfälle nehmen zu – Mit Flip-Flops aufs Barrhorn Unerfahrene Berggänger überschätzen sich und bringen damit auch andere in Gefahr. Ein Youtuber, der mit Sandalen aufs 3600 Meter hohe Barrhorn stieg und fast verunglückte, kommt trotzdem nicht zur Einsicht. Cyrill Pinto

Kevin L. bei seinem Aufstieg aufs Barrhorn. Das Video, wie er mit Shorts und Sandalen auf den höchsten Wandergipfel der Alpen stieg, ging zwar nicht viral, löste dafür aber einen Shitstorm aus. Screenshot: Youtube

Zuletzt traf es einen jungen Mann am Lagginhorn. Zusammen mit einem Kollegen war er beim Aufstieg auf den 4000-Meter-Berg im Walliser Saastal, als er auf dem Südgrat den Halt verlor und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte. Retter konnten nur noch den Tod des Alpinisten feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Und: Die beiden Bergsteiger waren nicht angeseilt, obwohl die Polizei letzte Woche davor gewarnt hatte, schwierige Bergtouren ohne Seil zu machen.