Stadtparlament Winterthur – Mit Friedens-Pin und kämpferischen Worten Der neue «höchste Winterthurer» Reto Diener (Grüne) nutzt seine Antrittsrede, um sich eine aktivere Rolle der Schweiz im Ukraine-Krieg zu wünschen. Michael Graf

Konstituierung Stadtparlament im Rathaus - Neu gewaehlter Praesident Reto Diener (Gruene). Madeleine Schoder

Normalerweise wird im Winterthurer Stadtparlament über Steuerfüsse und Baukredite debattiert. Der Grüne Reto Diener liess es sich aber am Montagnachmittag nicht nehmen, seine Rede zum Antritt des Ratspräsidiums auch der nationalen und internationalen Politik zu widmen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs erschienen ihm die Probleme in Winterthur klein. «Der Mut, mit dem die ukrainischen Männer und Frauen dem neozaristischen Aggressor gegenübertreten, beeindruckt mich tief», so Diener. Davon würde er sich auch in der Schweiz mehr wünschen.